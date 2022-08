Tridsať rokov veľkej lásky Hanky († 75) a Štefana! Prvé stretnutia boli neslávne: Neskutočné, že sa dali dokopy

Príbeh lásky Hany Zagorovej († 75) a slovenského tenoristu Štefana Margitu (66) sa nezačal vôbec ideálne. Operný spevák si o Haničke najprv myslel, že je horenoska.

O ruku ju požiadal, keď bola vydatá za tanečníka Vlastimila Harapesa (76). Napriek krušným začiatkom ich vzťah plný lásky trval dlhých tridsať rokov. Viackrát sa vyjadrili, že kľúčom k šťastnému manželstvu je vzájomná úcta. Na poli lásky bola speváčka naplnená, bohužiaľ, vytúženého dieťatka sa nikdy nedočkala ani s druhým manželom.



Štefan prvýkrát uvidel Hanku vo svojom rodnom meste, Košiciach. Legendárna umelkyňa vtedy vystupovala v tamojšej športovej hale: „Pamätám si, že skúšala veľmi málo, takmer nikdy nechcela, skúsila len mikrofón a okamžite išla do zákulisia. Takže tam som sa k nej ešte nedostal. Naše prvé stretnutie sa odohralo až neskôr a nebolo to nič ohromujúce,“ opisuje Margita v knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová. Opäť mu prišla do života, keď koncertoval v Štátnej opere v Prahe.

Tešil sa, že mu po koncerte speváčka zagratuluje. Prišlo však sklamanie: „Hanka sa práve rozprávala s niekým vo foyer. Predstavili ma a ja som sa jej vyznal, že ju celý život obdivujem, aká je úžasná. Ona sa však na mňa len pozrela a nepovedala vôbec nič, žiadne gratulácie k premiére. Len odvetila - áno? A to bolo všetko, to bolo naše prvé stretnutie. A vtedy som si povedal: ,Bože môj, tá je namyslená‘,“ spomínal.