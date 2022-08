Už ho nemajú radi! Will Smith zažil raketový pád: Po osudnej facke sa všetko zmenilo!

Foto

Herec Will Smith patril k najobľúbenejším mužom Hollywoodu, a to až do odovzdávania Oscarov. V ten večer sa v priamom prenose rozhodol vraziť moderátorovi Chrisovi Rockovi za nemiestnu poznámku na adresu jeho manželky Jady Pinkettovej Smithovej a všetko sa zmenilo.