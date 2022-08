Zo superhrdinu tatko? Jasonovi Momoovi sa už nechce robiť brušáky, obľúbil si nový typ postavy

Z herca Jasona Momou (43) sa, ľudovo povedané, stáva tatko. Jeho telo už nie je samý sval a šľacha, ale začína sa mierne obaľovať tukom. Nie veľmi, zatiaľ len decentne.

Jedným z dôvodov je, že predstaviteľ filmových superhrdinov už nemôže toľko posilňovať. Dvíhanie činiek mu zakázali lekári po operácii kýly. Jason si však normálnejší typ postavy chváli.



„Všetko je už v poriadku. Naozaj teraz nerobím brušáky. Snažím sa udržať svoje tatíkovské telo v prevádzke o čosi dlhšie. Ja už žiadne brušáky robiť nechcem!“ priznal hviezdny herec v šou Jamesa Cordena.

Momoa v minulosti prezradil, že si veľmi rád dopraje pivo Guinness a dobrú cigaru. „Milujem cigary a alkohol. Pokiaľ sa však chystáte prehnať to s pivom, potom to musíte zase vypotiť. Bežecký pás je to najlepšie. Potom si môžete dať aj to pivo,“ vysvetlil superhrdina svoj recept na úspech v časoch, keď ešte dodržiaval diéty a cvičebný režim, aby mohol predvádzať extrémne svalnatú postavu.