Sima zmenila imidž: Provokatérka ukázala poriadnu dávku odvahy! Je to vôbec ešte ona?

Speváčka Sima (26) bola na slovenskej hudobnej scéne neprehliadnuteľným zjavom aj s konvenčným blond odtieňom vlasov. Zdá sa však, že odteraz bude ešte výraznejšia!

Verejnosť ju pozná ako výstredné štíhle blond dievča. Nebola by to však Sima, ak by sa nesnažila vymýšľať stále ďalšie provokácie. Najnovšie sa speváčka na Instagrame ukázala svojim fanúšikom s úplne novým imidžom!

Sima sa rozhodla zmeniť od základu farbu vlasov a odtieň, ktorý si vybrala, sa rozhodne nedá označiť za konvenčný. Speváčka si trúfla na poriadnu zmenu a výsledok stojí rozhodne za to. Ako napísala, jej vlasy teraz dokonca svietia pod UV svetlom! Zdá sa, že je úplne jedno, aký strih či farbu majú vlasy mladej hviezdičky, k jej krásnej tvári sa hodí úplne všetko.

Simona Hegerová, ktorú každý pozná ako Simu, patrí momentálne medzi najúspešnejšie slovenské speváčky a raperky. Podarilo sa jej dokonca zahviezdiť v New Yorku, a to priamo na Times Squere. Predviedla sa tam ako interpretka v rámci kampane "Equal" od streamovacej služby Spotify.

