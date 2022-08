Herec priznáva problém: Po svadbe sa budú s priateľkou volať rovnako! A nejde len o priezvisko

Do skutočnej unikátnej situácie sa dostal hollywoodsky herec, keď sa zasnúbil zo svojou menovkyňou. Po svadbe totiž nebudú mať rovnaké len priezvisko, ale aj krstné meno.

Nie, nejde o žiadny vtip, len o veľkú zhodu náhod. Americký herec Taylor Lautner (30) sa totiž zasnúbil s priateľkou, ktorá je jeho menovkyňa. V USA nie je nijak neobvyklé, že sa meno Taylor používa ako pre ženu, tak aj pre muža. Zhoda okolností, alebo osud, to zariadili tak, že sa našli práve títo dvaja.

Snúbenica hviezdy Twilight ságy si chce po svadbe jednoznačne zobrať jeho meno, čím sa dostávajú do prekérnej situácie. Herec sa, ale na situácii zabáva. "Keď sa vezmeme, budeme doslova tá istá osoba," vyjadril sa fešák so smiechom v The Kelly Clarkson Show.