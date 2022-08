Slovenská raperka zverejnila po koncerte priam desivé zábery: Sima čo sa to s tebou stalo?

Sima (26) sa nebojí zverejniť ani fotografie kde nevyzerá úplne k svetu. Tentokrát sa rozhodla odhaliť pravdu, ktorá sa skrýva za jej koncertami.

Pracovať v hudobnom priemysle nie je med lízať. Na prvý pohľad sa môže javiť, že je to jednoduché, ale za koncertovaním stojí obrovské množstvo námahy. Interpreti nezaháľajú ani počas letných mesiacov a žiadne prázdniny to pre nich teda nie sú.

Sima sa podelila s fanúšikmi na svojom profile na sociálnej sieti s tým, aké to naozaj je stáť hodiny na pódiu a dávať zo seba čo najviac. Odvrátená stránka šoubiznisu je hranie až do úplného vyčerpania, aj za cenu, že nie vždy vyzerá ako hviezda, ktorá sa usmieva do objektívov. Ukázala svojim sledovateľom historické "prvýkrát".

„Historicky prvýkrát v živote môj make up nezvládol môj koncert," priznala speváčka. Nebála zverejniť ani video, kde zverejnila svoj nie úplne lichotivý výzor. Ukázala tak svoju autentickosť a ťažkú hlavu si z toho nerobila.