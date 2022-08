Zuzana Plačková je z čakania na pôrod zúfalá: Kedy to už príde?! Rovno mu kúpim bicykel

Budúca mamička Zuzana Plačková je v netrpezlivom očakávaní. Pôrodu sa už nevie dočkať a najnovšie zažartovala o tom, čo po narodení synčeka kúpi ako prvé.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Kráľovná Instagramu, ako sa sama nazýva, sa na sociálnej sieti podelila so sledovateľmi, že už sa nevie dočkať pôrodu. Každé ráno sa len budí zo zistením, že je stále tehotná a stále ešte neporodila. „Tento koniec je úplne nekonečno..." posťažovala sa.

Čakanie na pôrod ale berie s humorom. „Ja keď porodím, tak mu rovno bicykel pôjdem kúpiť," smeje sa Plačková. „Mám pocit, že sa narodí trojročný už," dodáva budúca mamička.

So svojimi fanúšikmi sa ale podelila aj o to, že už čoskoro sa chystá oddýchnuť si od sociálnych sietí. Podľa jej slov takúto dovolenku už dávno potrebuje a hlavne teraz, keď príde bábätko. Zuzana sa cíti psychicky aj fyzicky vyčerpaná a má pocit, že jej mozog funguje non-stop. Od sociálnych sietí sa tak odstrihne po zhruba dvoch až troch rokoch a veľmi sa na to teší. Po pár týždňoch by sa chcela vrátiť naspäť online.