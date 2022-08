Británia je v šoku! Takto si privyrába vnučka kráľovnej Alžbety: Za svoju prácu poberá smiešnu mzdu

Je známou pravdou, že babičky si obyčajne najviac zamilujú najmladšie vnúčatá. Britská kráľovná Alžbeta II. v tom nie je výnimkou. Kráľovninou najobľúbenejšou vnučkou je najmladšia lady Louise Windsorová, osemnásťročná dcéra princa Edwarda.

Tá tento rok úspešne zložila maturitnú skúšku s vyznamenaním a bola prijatá na Univerzitu v St. Andrews, kde študoval aj jej bratranec, princ William. Lady Louise ale predtým musela začať pracovať. Má letnú brigádu v záhradníckom centre, kde dostáva veľmi nízku mzdu. Má necelých sedem libier na hodinu, približne osem eur.

Z toho, že lady Louise predávala v zahradníckom centre, sú v šoku najmä obyčajní Briti, ktorí ju tam stretli. „Vedel som, že kríza je teraz silná, ale nemyslel som si, že niekedy uvidím vnúča kráľovnej pracovať v záhradníckom centre,“ reagoval jeden z nakupujúcich v rozhovore pre denník The Sun.

Louisa, ktorá je dcérou kráľovninho najmladšieho syna princa Edwarda a grófky Sophie z Wessexu, pomáhala pri pokladniach, vítala zákazníkov alebo strihala a presádzala rastliny.

„Nemohol som uveriť, že je to lady Louisa, musel som sa pozrieť dvakrát. Je to naozaj skromná a milá mladá žena, ktorá je zdvorilá a pozorná k zákazníkom. Nikdy by vás nenapadlo, že kráľovnina vnučka bude pracovať za pokladňou,“ reagoval ďalší nakupujúci.

„Personál ju zbožňuje. Svoje begónie nekupujete každý deň od niekoho z kráľovskej rodiny,“ smiala sa ďalšia nakupujúca, ktorú oslovil denník The Sun.

Predpokladá sa, že Louisa absolvovala náročnejšiu verziu britskej maturity známu ako A-levels v predmetoch angličtina, dejepis, politika a dráma. Aby bola prijatá na Univerzitu v St. Andrews, musela mať vyznamenanie, teda minimálne dvakrát známku A a maximálne dvakrát známku B. Možno pritom získať známky A*, A, B, C, D, E.