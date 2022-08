Blonďavá exfarmárka sa za svoje telo nehanbí: Kúpať sa vybrala takmer nahá! Budete sa červenať

Bývalá hviezdička reality šou Farma, Monika Haklová (48) vystavila svoje vnady úplne bez hanby!

Monika Haklová na svojich sociálnych sieťach bežne prezentuje svoje vypracované telo, za ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna žena. Začala sa venovať zdravému životnému štýlu, čo sa odzrkadlilo aj na jej postave. Vek 48 rokov by jej tipoval len málokto.

Tentokrát ukázala exfarmárka aj čosi viac. Na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila video ako sa ide kúpať do jazera polonahá. Napísala ku tomu len: "I like nature", čo v preklade znamená "mám rada prírodu". Nebolo to však prvýkrát, kedy Haklová zverejnila svoju polonahú fotku. Len nedávno sa pochválila fotografiou, kde sa opaľuje úplne nahá.

