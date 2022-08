Strašné, čo si trúfla rodina vo Vémolande: Zápasník sa poriadne naštval, mohla sa stať tragédia!

Český MMA zápasník Karlos Vémola (37) je známy nielen ako športovec a šoumen, ale aj ako milovník exotických zvierat.

Karlos vo svojom Vémolande chová okrem levov aj žraloka, krokodíla či korytnačku. Terminátorova súkromná zoo je otvorená pre návštevníkov, ale nie je to lacná záležitosť.

Šelmy však nie sú mačiatka a v ich prítomnosti treba myslieť na opatrnosť. Nie je divu, že Vémolu poriadne rozhorčilo správanie nezodpovednej rodiny. Na Instagrame zdieľal fotografiu, kde vidno dieťa sediace na múriku v prítomnosti rodičov, pričom všetci nazerajú do výbehu. Vémola dal jasne najavo, čo si o takýchto návštevníkoch myslí.

"Vrchol hlúposti, keď mi rodičia posadia na plot priamo nad klietku s levom dieťa," konštatoval Vémola. "Keby po nich Elsa hrábla, tak by sa asi divili a vinili by samozrejme to zviera!"

