Hollywoodska hviezda je opäť voľná: Liam Hemsworth sa nechce viazať, jeho ex to nesie ťažko

Austrálsky herec Liam Hemsworth je opäť nezadaný. Po troch rokoch ukončil vzťah s modelkou Gabriellou Brooksovou, píše o tom magazín In Touch. S dvadsaťšesťročnou kráskou vraj nežije už niekoľko mesiacov. Gabriella podľa priateľov niesla rozchod ťažko.

„Nechcel sa viazať a po skončení pandémie je jeho pracovný režim zase veľmi intenzívny,“ zveril Hemsworthov kamarát magazínu In Touch. Vo štvrtok Gabriella prišla na otvorenie nového obchodu Versace v Sydney bez Liama. Ešte pred polrokom o vzťahu s hollywoodskym svalovcom básnila.

„Môj osobný vzťah je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý a veľmi posvätný. A mám pocit, že v spoločnosti, kde sa toho toľko vystavuje na obdiv, sú niektoré veci, ktoré si jednoducho chcete nechať pre seba. Ale on je skvelý. Oni (Hemsworthovci) sú skvelí. Sú to tí najkrajší ľudia a ja mám to šťastie, že ich poznám,“ zverila sa v decembri minulého roku.

Liam bol prvýkrát spájaný s Gabriellou v decembri 2019 po tom, čo sa herec rozišiel so speváčkou Miley Cyrus po ôsmich mesiacoch manželstva. Miley a Liam sa brali v decembri 2018 a chodili spolu takmer desať rokov.