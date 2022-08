Nezašla Evelyn už priďaleko? Sexy krivky zakrýva len symbolicky, to je odvaha!

V profesionálnom živote jej to možno škrípe, ale vo svete sociálnych sietí pôsobí bezstarostne. Moderátorka Eva Evelyn Kramerová (32) si užíva šport a ťažkú hlavu jej nerobia ani horúčavy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Evelyn je po dlhom čase bez veľkého televízneho projektu. Ako trávi horúce letné dni? Komička by mohla byť vzorom pre nejednu ženu! Na Instagrame sa pochválila najskôr ranným športovaním a potom aj pracovným záberom z home office.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si nevybrala pekelne zvodný top! Sú to plavky? Alebo veľmi minimalistické tričko? Posúďte sami. Isté je len to, že maličký kúsok oblečenia len s ťažkosťami skrýva moderátorkine vnady. Evelyn na sebe maká a nie je divu, že svoju postavičku rada aj predvedie.

Populárna komička pred časom prišla o lukratívny flek, keď sa po piaty raz nestala moderátorkou Farmy. Z hry ju vyšachovala hviezda Oteckov Marek Fašiang.

Blondínke by to mohlo spôsobiť poriadny škrt cez rozpočet. Len nedávno sa totiž pustila do rekonštrukcie drahého bytu v centre Bratislavy a ako sa zdá, nejde len o kozmetické úpravy, ale poriadnu prerábku.

Fotky sexy Evelyn nájdete v našej galérii.