Tina prichádza so šokujúcim odhalením: Neuveríte, čím sa živila pred kariérou speváčky!

Známa speváčka Martina Kmeťová alias Tina (38) sa v slovenskom šoubiznise pohybuje už zopár rokov a jej hlas a tvár sú známe takmer každému. Čo by však z obľúbenej interpretky bolo, keby svoj život nezasvätila spevu, ale celkom inému povolaniu?

Vo svete by sa rozhodne nestratila! Slovenská diva Tina je známa hlavne pre svoje výnimočné hudobné nadanie, desiatky vydaných piesní a odohraných koncertov. Okrem toho má však za sebou aj pestré pracovné skúsenosti, ktoré s jej terajším povolaním nemajú spoločné skoro nič.

A veru že ich nie je málo. Žiadna pozlátka, je to žena do koča aj do voza. Jej fanúšikovia sa jej pýtali, aké profesie vykonávala pred speváckou kariérou. „Zmrzlinárka, barmanka, čašníčka, výčapníčka v krčme, roznášala som aj letáky,“ prezradila na sociálnej sieti. Tina, žena mnohých tvárí a nadaní, tak ukázala, že tvrdá práca jej rozhodne nie je cudzia a okrem pekného hlasu má aj šikovné ruky.