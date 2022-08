Netflix na Liptove: V novom americkom filme sa predvedú filmové hviezdy, prečo potrebovali Slovensko?

Zahraniční filmári na Slovensku! Tentoraz si vyhliadli vodné toky na východe Slovenska a na Liptove, kde nakrúcajú scény na raftoch k novému americkému filmu. Podľa informácií Nového Času by malo ísť o voľné pokračovanie filmu Divoká rieka.

Hlavnú úlohu by v ňom mal hrať americký filmový a seriálový herec Adam Brody (42). Dramatickú scénu nakrúcali aj v noci v areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši, kde trénujú aj slovenskí reprezentanti.

Štáb s hercami strávil na rieke Belá medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou (okr. Liptovský Mikuláš) dva dni. Odtiaľ sa presunuli do areálu vodného slalomu, kde v stredu od rána pripravovali scénu a kulisy pre nočnú dramatickú scénu, ktorá sa odohráva na divokej vode. Nechýbal ani obrovský žeriav.

„Na žeriav pripevnili silné svetlá a točili scénu, ako raft narazí do skaly a posádku vymrští do rozbúrenej vody. Ide vraj o voľné pokračovanie filmu Divoká rieka a má aj pracovný názov Divoká rieka 2. Je to americký film a budú ho vysielať na Netflixe. Prenajali si celý areál aj s parkoviskom a mali aj ochrankárov, ktorí sem nikoho nepustili. Nakrúcali tu už asi pred mesiacom. Okrem Belej ešte boli aj na rieke Hornád,“ uviedol zdroj Nového Času.

Zinkasovali balík?

Ivan Cibák (65), tajomník mikulášskeho Kanoe Tatra klubu, sa prítomnosti amerického štábu potešil. „Nestáva sa to často, aby k nám prišiel zahraničný filmový štáb. Filmovali síce len dva dni, ale prípravy boli dlhšie. Samozrejme, že nám za prenájom areálu niečo zaplatili. Nerád by som to zverejňoval, ale státisíce to neboli. Netajím však, že nám tie peniaze veľmi pomohli. Zaplatili sme z nich časť pôžičiek, ktoré sme si museli zobrať, aby sme mohli fungovať. Dosť nás poznačili predchádzajúce dva pandemické roky a tiež nie najlepšie vzťahy s mestom. Aj keď je mesto spoluvlastníkom, posledné tri roky nám neposkytlo ani euro,“ zhodnotil Cibák.