Týždeň v šoubiznise: Kralevich rozzúrilo búranie, Mórová zapózovala hore bez a Vajdovej sa rozpadá rodinná idyla

Uplynulý týždeň bol nielen mimoriadne horúci, ale aj bohatý na udalosti v šoubiznise. Pozrite si, aké témy najviac rozvírili hladinu, prinášame výber toho najatraktívnejšieho!

Podnikateľka a misska Daniela Kralevich (36) sa vo štvrtok nezobudila práve do príjemného rána. Prominentná brunetka bola už viac ako dva roky v otvorenej vojne s mestskou časťou Ružinov kvôli svojej nehnuteľnosti na brehu Zlatých pieskov.

Stavebný úrad ju označil za čiernu stavbu, a tak starosta ešte minulý rok podpísal rozhodnutie o nariadení stavbu odstrániť. Robotníci sa pustili do búracích prác práve vo štvrtok. Ticho nezostala ani samotná Kralevich, ktorá v statuse poriadne vypenila a starostu Chrena vôbec nešetrila.

Herečka Diana Mórová (52) je dôkazom toho, že aj ženy po päťdesiatke môžu mať skvelú postavu. Mórová si momentálne užíva dovolenkový relax, ktorý si po ťažkých pracovných dňoch určite zaslúži. Fanúšikom sa na sociálnej sieti pochválila fotkou v červených plavkách, ktoré zdobia jej vyšportované telo. Dokonca zapózovala hore bez!

Uplynulý týždeň musel byť pre herečku Petru Vajdovú (37) veľmi náročný. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa snažila o to, aby si dala svoj život dokopy, a dokonca sa vrátila aj do milovanej práce, vyzerá to tak, že na poli lásky znova dostala poriadny kopanec.

Podľa informácií Nového Času totiž brunetka s manželom Martinom Hrnčiříkom (46) neprekonali vzťahovú krízu a rozišli sa. Kamionista, ktorý má s herečkou syna Martinka (3), mal však navyše zdúchnuť zo Slovenska a nechať všetku starostlivosť o ich dieťa na pleciach vyťaženej Vajdovej.