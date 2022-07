Absolútna senzácia pre slovenskú filmovú scénu: Herec si zahral po boku Ryana Goslinga či Chrisa Evansa!

Nie každý si môže povedať, že sa ocitol na natáčaní s takými hviezdami akými sú Ryan Gosling (41) či Chris Evans (41). Avšak práve týmto úspechom sa môže pochváliť jeden slovenský herec!

Len nedávno sa na streamovacej službe Netflix objavila novinka The Gray Man a už si získala srdcia mnohých Slovákov. Aktuálne sa nachádza film na prvej priečke v sledovanosti v našej krajine. Čo však diváci možno netušia je, že v novinke sa objaví aj slovenský herec.

Hlavné role vo filme si strihli úspešní americkí herci ako Ryan Gosling, Chris Evans či Ana de Armas. Film pochádza dielne bratov Anthonyho a Joea Russovcov, ktorí majú na konte také hity ako Kapitán Amerika či Avengers. Teraz si ale trúfli režírovať akčnú novinku. Po filme Extraction, z roku 2020, ide o ich druhý filmový počin pre streamovaciu spoločnosť.

Film The Gray Man je zasadený do špionážneho prostredia, a tak bratia Russovci odbočili od superhrdinovských tém, ktoré ich preslávili. Dej sa točí okolo skúseného agenta CIA (Ryan Gosling), ktorý odhaľuje skryté tajomstvá agentúr, čo ho dostane priamo do centra diania. Jeho bývalý kolega (Chris Evans) vypíše odmenu na jeho hlavu a začne sa tak zbesilá naháňačka po celom svete.

