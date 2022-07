Herečka známa z filmov o Harrym Potterovi vyjadrením o kolegovi šokuje: Arnold sa choval ako prasa!

Herečka Miriam Margolyes (81), ktorá v ságe o populárnom čarodejníkovi stvárnila profesorku herbológie Sproutovú, sa podelila o nepríjemnú skúsenosť. Herecký kolega, Arnold Schwarzenegger (74), jej mal počas natáčania spoločného filmu poriadne znepríjemňovať život!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Miriam Margolyesová sa vracia ku nepríjemným zážitkom až po niekoľkých rokoch. V roku 2006 začala o problémoch hovoriť prvýkrát. Herečka s hviezdnym kulturistom v roku 1999 natáčala katastrofický film Koniec sveta, na ktorý teda nemá najlepšie spomienky. Informuje o tom agentúra Famous.

Pred šiestimi rokmi vyhlásila, že sa k nej kolega Arnold Schwarzenegger vtedy správal, jej slovami, ako hovädo. Teraz, ale pritvrdila ešte viac a rozhodla sa hovoriť veľmi detailne. Odhalila skutočnosti, ktoré sa fanúšikom filmového Terminátora páčiť nebudú. 81-ročná Miriam sa s podrobnosťami zverila v programe The Kyle and Jackie O Show.

Vyjadrila sa veľmi ostro, vraj ju herec obťažoval. Najprv malo ísť o sexuálne obťažovanie, ale neskôr doplnila nie úplne lichotivé detaily. Keďže ho odmietala mal jej prdieť priamo do tváre. "Nie, vôbec sa mi to nepáčilo. Myslela som si, že je do seba úplne zahľadený a chová sa nevhodne. Našťastie sa tak nechoval ku mne, ale pri každej, ktorá bola mladá a pekná mal pocit, že je to lovná zver. Tak to vtedy bolo," reagovala Margolyesová v talkshow na otázky týkajúce sa natáčania z roku 1999.