Hviezdna víťazka Superstar mala autonehodu! Čo sa stalo po ceste na plaváreň?

Speváčka Barbora Piešová sa dostala do povedomia, keď v roku 2020 vyhrala šou Česko Slovensko hľadá Superstar. Odvtedy vydáva skladby na počkanie a ponuky sa jej len tak hrnú. Pondelok ale nepatril medzi jej našťastnejší deň.

Na sociálnych sieťach sa Barbora Piešová v pondelok (25.7.) podelila s fanúšikmi s nemilou správou. Cestou z domu v Malackách sa stala účastníčkou dopravnej nehody! A to hneď na novučičkom aute...

Ráno o 6:48 sa vybrala na plaváreň, keď zrazu do nej nabúral nejaký pán. Barbora píše, že našťastie sa nikomu nič nestalo a komunikácia prebiehala v milej rovine. Vraj to bola ale poriadna rana, a preto hneď utekala skontrolovať, či je pán v poriadku. Ľudí vyzýva aby boli na seba dobrí, veď aj ona mohla radšej ratovať nové auto, ako neznámeho človeka, ale neurobila tak. Auto nemenovaného pána bolo nepojazdné a to Barborine zas rozbité, tak zavolali hneď políciu. Avšak prišiel nečakaný zvrat.

"Policajti nám povedali, že si to máme vyriešiť sami...halo!" sťažuje sa speváčka. "Volali sme druhýkrát, a poslali policajta až po minúte prosenia do telefónu. Potom prišli," dodáva Barbora. Ako sa ukázalo nevolali len tak neopodstatnene. Na aute víťazky SuperStar bola odhadované škoda 7000 eur, druhé auto bola podľa jej slov "na totálku".

Na záver tak speváčka nabáda ľudí aby si dávali na cestách pozor, keďže to dopadnúť môže kadejako. Keby neprišli policajti je dosť možné, že by škody poisťovňa neuhradila. Našťastie sa ale nikomu nič nestalo, a tak sa z prípadu stáva len ponaučenie, aby si ľudia dávali väčší pozor.