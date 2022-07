V rodine Vrbovských sa oslavuje: Emotívna fotka a dojemné vyznanie Jasminy Alagič!

Rodinu Jasminy (33) a Rytmusa (45) čaká veľká oslava! Ich synček Sanel dovŕšil tri roky a rodičia sú nekonečne šťastní.

Jasmine a Rytmusovi už robí milovaný Sanel radosť tri roky. Synček sa narodil v znamení leva a rodičia pre neho robia čo mu na očiach vidia. Ku jeho sviatku sa na sociálnej sieti rozpísala aj vďačná maminka.

Označilo za svoje druhé najväčšie požehnanie v živote. Tým prvým bolo pre ňu stretnutie jeho otca, Rytmusa, pretože ako sama hovorí, bez neho a ich veľkej lásky by im nič z ich šťastia nebolo dopriate. "Vďaka Bohu za každé moje rozhodnutie, pretože všetky ma priniesli do tohto bodu života, toho úplne najkrajšieho kde môžem byť Tvojou mamou. Som šťastná, že toto celé nepíšem perom, pretože by už všetko bolo rozmazazné od sĺz šťastia, ktorými nás obdaruvávaš každý deň," vylilala si srdce hrdá Jasmina.

K narodeninám Sanelovi zaželala neutíchajúce šťastie, nech si ho vie užívať a rozdávať ho na všetky strany. Zároveň dodáva, že mu želá nech sa mu ľudia, ktorých miluje v živote iba násobia. "Láska je odpoveď na všetko šťastie. Kým budem dýchať, dovtedy Ťa ňou budem zahŕňať...a aj dlho potom," dokončila emotívne.

Pod príspevkom zažartovala aj kráľovná slovenského Instagramu: "To tento dátum sa rodia tie najkrajšie a najlepšie deti ? No neviem či nejdem na vyvolávačku," poznamenala Zuzana Plačková.

