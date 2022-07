Vážna nehoda superhrdinu: Jason Momoa sa čelne zrazil s motorkou

Hviezda filmu Aquaman Jason Momoa zažil cez víkend vážnu dopravnú nehodu, keď sa čelne zrazil s protiidúcim motocyklom v uliciach Los Angeles. Havajský rodák riadil historické vozidlo Oldsmobile Muscle a motocykel do neho napálil pri predbiehaní.

Podľa losangelskej polície došlo k incidentu v nedeľu na Old Topanga Canyon Road neďaleko známej rezidenčnej oblasti celebrít zvanej Calabasas. Motorkár, ktorý prichádzal z opačného smeru, sa údajne dostal do kontaktu s Momoovým vozidlom v zákrute, keď pri predbiehaní vošiel do protismeru.

Našťastie pre všetkých motorkár dopadol na nohy. Po prevoze do nemocnice bol ošetrený len s drobnými pomliaždeninami na nohe a poranením palca.

„Napriek kolízii, pri ktorej sa motorka odrazila od čelného skla Jasonovho auta, nebola ani jedna zo strán výrazne zranená,“ uviedol zdroj magazínu People.