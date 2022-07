Neuveriteľných 50 rokov manželstva: Martin Huba a Dagmar prezradili recept na lásku, toto je prvoradé!

Spája ich obdiv a spoločné záujmy! Manželia Dagmar (78) a Martin (79) Hubovci patria medzi ukážkové páry slovenského šoubiznisu, ktorým to spolu ladí aj po desiatkach spoločných rokov.

Nenudia sa spolu a žijú jeden pre druhého. Ako prezradili Novému Času, baví ich vnášať iskru lásky do spoločného života aj dnes. Čo vidia za nevyprchanou chémiou svojho dlhoročného vzťahu?

Sympatický manželský pár Dagmar a Martin Hubovci naďalej veľa pracujú, ale nezabúdajú ani jeden na druhého. Aj po rokoch ich vzťah prekvitá a pestujú si ho. Pán a pani Hubovci tvoria pár už neuveriteľných päťdesiat rokov. A nie, ponorku nepoznajú. Stále ich to spolu baví. A či aj majú nejaký recept na lásku? Zhodujú sa na tom, že úcta je prvoradá.

„Manželstvo si udržiavame vďaka tolerancii, a najmä vzájomnej úcte a tiež obdivu. Z mojej strany,“ povedala pre Nový Čas s úsmevom Dagmar. Martin podotkol: „Obdiv je vzájomný. Určite je to tak!“ Manželia Hubovci sú mimoriadna dvojica, obaja stoja pri sebe v dobrom aj v zlom. „Máme spoločné názory na množstvo vecí. A je to aj láska k sebe samým. Myslím, že máme spoločný hodnotový systém. Vždy si nájdeme čosi, prečo nás teší odžiť spoločne ten nasledujúci deň,“ dodal herec, ktorý si svoju manželku nesmierne váži.

Hubovci spolu trávia množstvo času. Hory v ich životoch zohrávajú dôležitú úlohu a aj preto si v lete plánujú odskočiť na hrebeňovku do Tatier alebo do Malej Fatry. Práve slovenská príroda je to, čo charizmatickú dvojicu už pol storočia spája.