Slovenská moderátorka sa pustila do nebezpečného dobrodružstva: Slzy a strach o manžela!

Lenka Vacvalová je dnes už viac bežkyňou než moderátorkou. Aktuálne sa pohybuje v Peru, kde prekonáva náročnú trasu, pričom na mieste sa ukázalo, že všetko je oveľa nebezpečnejšie, než čakala.

Lenka Vacvalová prekonáva trasu v celkovej dĺžke 750 kilometrov po bývalej indiánskej trase vo vysokej nadmorskej výške, a to aby nazbierala peniaze na pomoc detským onkologickým pacientom. Celý projekt je však oveľa nebezpečnejší, než čakala!

Lenka kedysi moderovala v módnej televízii a hrala vo filmoch, dnes je však jej život úplne iný a hrá či moderuje už len príležitostne. Oveľa viac času trávi v extrémnych situáciách v prírode, kde sa venuje najmä behu. Z vyštudovanej herečky je dnes ultramaratónska bežkyňa.

Veľkou záťažou pre bývalú moderátorku je pri peruánskom dobrodružstve už nadmorská výška. Ako píše, priam cíti, ako ju "požiera". Do toho ju ohrozujú pouličné psy, po ktorých sa musí zaháňať kameňmi a palicami. Iný level nebezpečenstva však predstavuje kriminalita. Lenka priznáva, že práve to ju v Peru zaskočilo. "30. 6. bola vydaná správa o zdvihnutí zo škály 5-stupňovej stupnice na 3. a v oblasti kde aktuálne sme na 4.," priblížila s tým, že "našťastie nejde primárne o život, ale o majetok".

Bežkyňu na jej trase podporuje jej manžel, ktorý sa stará o nocľah a jedlo. "Je to vôbec prvýkrát čo sa bojím viac o Honzu ako o seba a uvedomujem si, že to ani zďaleka nebude o nejakom mojom behu," opisuje Lenka, ktorá každý deň prekonáva desiatky kilometrov, a to najmä v ľudoprázdnych oblastiach. Priznáva, že pri obrovskom vypätí si občas poplače a čelí emóciám "v najsurovejšej podobe".