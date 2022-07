Dojemné stretnutie Trumpovcov na Ivaninom († 73) pohrebe: Ale čo Ivanka? Takto sa správa dcéra?

Pohreb Ivany Trumpovej († 73), bývalej manželky amerického exprezidenta Donalda Trumpa, bol zároveň ojedinelým stretnutím rodiny Trumpovcov na verejnosti. Rozlúčka bola mimoriadne emotívna, pozornosť však vzbudila kamenná tvár Ivanky (40).

Ivanka Trumpová sa na poslednej rozlúčke s matkou Ivanou neuveriteľne držala. Ako píše český Blesk, neuronila ani slzu. Pohreb svetoznámej Češky sa konal v stredu za prísnych bezpečnostných opatrení v kostole Svätého Vincenta Ferrerského v newyorskej štvrti Upper East Side.

Do katolíckeho kostola na Manhattane prišiel Donald Trump (76) aj so súčasnou manželkou Melaniou (52), nechýbali deti Donalda a Ivany - Ivanka, Eric a Donald Trump mladší spolu so svojimi partnermi aj deťmi. Pozornosť verejnosti sa však sústredila najmä na Ivanku.

Krásna plavovláska a zároveň trojnásobná matka bola okúzľujúca a na pohrebe predviedla luxus aj eleganciu, nie však emócie. Kým ostatní smútoční hostia ronili slzy, Ivanka si udržala "poker face". Ako píše český web, jednou z príčin jej nehybnej tváre môžu byť aj plastické operácie. Výsledkom je, že Ivanka pripomínala skôr svoju nevlastnú matku Melaniu než Ivanu.

