Dovolenkuje už aj Jana Bittó Cigániková: Prvé fotky z pláže a štipľavý odkaz pre jedného poslanca!

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (38) si už užíva leto plnými dúškami. Zverejnila fotky z pláže a pridala ku nim aj provokatívny odkaz pre poslanca.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Horúce letné dni si užíva na pláži už aj Jana Bittó Cigániková. Spolu s manželom a kamarátkou sa vybrali na pláž do slnečnej Malorky, konkrétne do mesta Cala Millor. Z pláže už pridali aj vysmiate fotky.

Fotky Cigánikovej v plavkách zaujali, väčšiu pozornosť však získali práve jej komentáre pod zábermi. Fotografie Cigániková uverejnila na svojom profile na sociálnej sieti a neváhala si vrtnúť ani do kauzy týkajúcej sa poslanca z klubu OĽaNO, Milana Kuriaka. Ten nedávno vyhlásil, že napriek horúčavám by mali ženy chodiť zahalené a neodhaľovať tak svoje prednosti. "Myslíte, že sme vhodne oblečené k vode aj podľa noriem pána poslanca Kuriaka? Nerada by som sa dopúšťala pohoršenia," vtipne poznamenala v popise Cigániková.