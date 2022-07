Filmový svet smúti: Slovenský kameraman (†87) žiadnu ďalšiu klapku nenakrúti, už nie je medzi nami

Cez víkend nás navždy opustila významná osobnosť slovenskej kinematografie. V nedeľu (10.Z) zomrel vo veku nedožitých 88 rokov slovenský kameraman a fotograf Alexander Strelinger (†87).

Počas svojej kariéry nakrútil viac ako 130 dokumentárnych filmov, spolupracoval s mnohými významnými slovenskými režisérmi a dodnes je vzorom pre mladých kameramanov. Posledná rozlúčka s Alexandrom Strelingerom sa uskutoční v piatok 15.7. v Prahe. Slovenský filmový ústav o jeho úmrtí informoval jeho syn Ján Strelinger.

Strelinger absolvoval štúdium kamery na FAMU v Prahe a kamere sa začal venovať na začiatku 60. rokov. Spočiatku mu bol fotoaparát bližší ako kamera, ale akonáhle privoňal ku spravodajským filmom, tak mu filmárčina učarovala. Svoje uplatnenie našiel v dokumentárnom filme.

„Kameraman v hranom filme vlastne konštruuje obraz, on ho vytvára, kým dokumentarista ho zaznamenáva, len ho prijíma a upravuje výrezom, svetlom a elimináciou nežiaducich predmetov. Veľmi rýchlo som došiel na to, že ten dokumentárny film je mi bližší. A overil som si to na veľmi sporadických prípadoch, keď som robil nejaký film hraného typu,“ povedal v roku 2011 v projekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Oral history.

Po skončení na VŠMU pôsobil Strelinger ako kameraman dokumentárnych filmov v Bratislave a počas svojej kariéry spolupracoval na dokumentárnych filmoch s mnohými význačnými slovenskými režisérmi. Počas svojho života spolupracoval hlavne s Martinom Slivkom, s ktorým nakrútili množstvo dokumentov a portrétov. Medzi ne patrili napríklad Človek a hra z roku 1969 alebo Ľudovít Fulla z roku 1972.