Je v poriadku? Tom Jones vytrvalo odmieta, že pred koncertom skolaboval: Toto je jeho verzia

Spevák Tom Jones na sociálnych sieťach urputne popiera, že pred tým, ako zrušil koncert v Budapešti, skolaboval a potreboval lekársku pomoc. Rodák z Walesu trvá na tom, že trpí iba vírusovou laryngitídou, kvôli ktorej nemohol pred fanúšikmi spievať.

Osemdesiatdvaročný hudobník bol nútený odložiť koncert, ktorý sa mal konať v maďarskom hlavnom meste v utorok večer. Bola to jeho posledná zastávka aktuálneho turné Surrounded by Time. Maďarské médiá uviedli, že spevák sa asi hodinu pred koncertom zrútil.

„Tom Jones skolaboval, takže jeho dnešný koncert bol zrušený a na štadión boli privolaní lekári. Jeho manažment stanovil 16. august ako nový dátum koncertu,“ uviedli maďarské médiá v utorok večer. Nespokojný spevák sa však takéto tvrdenie snaží vyvrátiť. Jeho verziou je, že má iba vírusovú laryngitídu. Na jeho webe už je koncert z MVM Dome v Budapešti preložený na 16. augusta.

„Zdravím všetkých, ktorých sa to týka. Minulú noc som cestoval z Veľkej Británie do Budapešti a dnes ráno som sa prebudil s nepríjemným pocitom v hrdle. Prišiel za mnou odborník a diagnostikoval mi vírusovú laryngitídu. Dôrazne mi odporučil odložiť dnešnú večernú show a predpísal lieky a hlasový odpočinok. Nikde a nikdy som neskolaboval, to sú len fámy,“ napísal Jones na Instagrame.

Spevák dúfa, že zápal čoskoro ustúpi. "Teším sa na pokračovanie môjho nádherného letného turné. Bohužiaľ, šou musela byť na poslednú chvíľu zrušená a za to sa veľmi ospravedlňujem. Koncert v Budapešti bol však presunutý a uskutoční sa 16. augusta. Ešte raz ďakujem za všetky vaše láskavé správy,“ napísal Jones na Instagrame.