Top celebritné témy týždňa: Pozrite si výber toho najlákavejšieho zo sveta prominentov!

Máme za sebou ďalší rušný týždeň. Pozrite si, aké celebritné témy najviac rozvírili hladinu za uplynulých sedem dní. Prinášame výber toho najatraktívnejšieho, na čo si klikali naši čitatelia!

Herečka a politička Magda Vášáryová (73) je už rok vdovou po tom, čo nečakane skonal jej milovaný manžel a herecká legenda Milan Lasica († 81). Od toho času sa rodina zomkla dokopy a majetok, ktorý po hercovi zostal, si podelili a vymysleli, čo ďalej. Umelkyňa sa rozhodla pre predaj spoločného luxusného bytu v centre mesta a podľa informácií Nového Času už dokonca býva v novom!

S kultovou postavou odišiel aj imidž! Herec Dano Heriban (42) bol divákom známy najmä ako dedinský frajer zo seriálu Horná Dolná. Ten sa však po ôsmich rokoch na obrazovkách nedávno skončil, a tak sa zdá, že s prácou prišiel Dano aj o porast na tvári.

Erik Ňarjaš (34) vliezol do chomúta! Poslanec Národnej rady SR sa na sociálnych sieťach pochválil zábermi z dovolenky na Seychelách, ktorú si užíva so svojou teraz už manželkou. Len málo jeho priateľov však vedelo, že za výletom do exotickej destinácie sa skrýva aj niečo viac, a to svadobná cesta!