Plačková otvorene prehovorila o diétach: Stále som bola väčšia a väčšia! Na toto si, dámy, dajte pozor

Kráľovná sociálnych sietí Zuzana Strausz Plačková sa na Instagrame podelila s jednou z tých intímnejších tém. Rozhovorila sa o veciach, ktoré trápia nejednu ženu.

Plačková vo videu prezradila, akým peklom si prešla, keď sa snažila schudnúť. Zdôverila sa, že ak ide o diéty, vyskúšala takmer všetko. Aj preto sa rozhodla varovať ženy pred rôznymi nezmyselnými metódami. "Hlavne si dajte pozor na nezmyselné detoxy," zdôraznila influencerka s tým, že detox "vás maximálne tak odvodní, nikdy z neho neschudnete".

"Pokiaľ si myslíte, že schudnete na niečom päť kíl za týždeň, tak potom priberiete späť sedem," povedala influencerka na základe vlastnej skúsenosti.

Predsa len však existuje aj čosi, čo môže s čistým svedomím odporučiť. "Za mňa vám chcem povedať, že mne strašne pomohlo, keď som bola na ayurvéde. Ja som na tej ayurvéde schudla asi 4 či 5 kíl, ale fakt poctivých a to mi dalo celé telo dokopy, lebo som ho mala fakt že zničené," priznala kráska.

Brunetka si v honbe za štíhlosťou prešla rôznymi skúškami a vytrpela si svoje. "Už som mala pocit, že vždy, keď som na nejakej diéte bola, tak už som ani nechudla, len priberala - stále som bola väčšia a väčšia a tá ayurvéda mi dala telo krásne dokopy," opísala svoju osobnú skúsenosť.

Influencerka sa vyjadrila aj k tomu, či jej ayurvéda dopomohla k otehotneniu. Benefity orientálnej metódy rozhodne nevylúčila. "Ja si myslím, že keď si poriadne vyčistíte telo a dáte si to telo dokopy, tak určite je to jeden z veľkých benefitov a možno to bude lepšie," poradila ženám.

