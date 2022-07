Vondráčková oslávila jubileum ako pravá hviezda, na Pocte pre Gotta však chýbala: Dôvodov bolo viac!

Speváčka Helena Vondráčková (75) si počas svojho života prešla rozličnými obdobiami, útokmi zo strany verejnosti, často sklamaním, negatívnymi prognózami.

Napriek tomu je v manželstve už 19 rokov, hviezdou českého hudobného neba niekoľko desaťročí, nestratila vieru v dobro, bojovnosť za pravdu, s vnukmi z manželovej strany má skvelý vzťah. Vo svojom okolí je obľúbená a tvrdí, že sa za nič nehanbí a že v boji za spravodlivosť je tvrdohlavá. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprávala o svojich všedných dňoch, ale napríklad aj o tom, prečo nezaspievala na koncerte venovanom Karlovi Gottovi.

Prednedávnom ste oslávili životné jubileum, pri tejto príležitosti ste mali veľký koncert v Lucerne. Aký bol?

Sú to „polokrúhliny“. Som rada, že toľko ľudí to prežíva, ja by som to už nejako nezdôrazňovala, ak by bolo na mne. (smiech). Ale je to tu, takže sa snažím publiku to naservírovať tak, aby ho to bavilo. Mali sme úžasný koncert, ľudia boli nadšení, spievali, tancovali, mala som z toho veľkú radosť.

Po tomto koncerte ste však mali vystúpiť aj na koncerte Pocta Karlu Gottovi, čo ste napokon odmietli. Prečo?

Z troch dôvodov. Bolo to tesne po mojom koncerte v Lucerne, ja som v tú noc spala iba štyri hodiny. Druhý dôvod bol, že som dostala inú ponuku do Poľska, ktorá bola veľmi prestížna. O ôsmej ráno som letela súkromným lietadlom do poľskej Opole, kde prebiehala séria koncertov, v tom záverečnom som spievala aj ja. Bola som oslovená ako jediná zahraničná hviezda tohto festivalu. Pripomenuli moje úspechy, najmä zo 70. rokov, oprášili dokumenty, keď mi v Poľsku darovali veľký jantárový náhrdelník a, samozrejme, vyžiadali si pesničku Malovaný džbánku.

