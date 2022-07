Exotika na horúce dni: Vyskúšajte kokosové karí soté s ananásom a cuketou od Ivany Regešovej

Sympatická Ivana Regešová (38) je nielen výborná speváčka, ale aj kuchárka. Za sporákom jej to ide rovnako dobre ako na pódiu. Ivana je známa svojou štíhlou postavičkou, ktorú si udržuje aj vďaka zdravému stolovaniu.

Dnes sa pochválila svojím obľúbeným kokosovým karí soté s morčacím mäskom a basmati ryžou. Je to exotické, ľahké jedlo, ideálny letný obed pre dvoch alebo pre celú rodinu.

Na 4 porcie kokosového karí potrebujeme:

 500 g morčacích pŕs

 400 g ananásových kúskov v sladkom náleve

 400 ml kokosového mlieka

 1 malú cuketu

 20 g bezlaktózového masla

 30 ml bezlaktózovej smotany na varenie

 2 čajové lyžičky špaldovej hladkej múky

 400 g basmati ryže

 olivový olej

 soľ

 mleté farebné korenie

 karí korenie kurkumu

 čili mleté

Postup:

Na prípravu tohto ľahkého exotického jedla potrebujeme približne 35 - 40 min.

Morčacie mäsko (ak máte radšej kuracie, pokojne použite to, postup je rovnaký) umyjeme a nakrájame na malé podlhovasté kúsky. Do woku pridáme malé množstvo olivového oleja a keď je dostatočne rozpálený, vložíme mäso, ktoré okamžite nasolíme, okoreníme a pridáme karí. Premiešame a opäť nasolíme, okoreníme a pridáme karí.

Keď sa nám po pár minútach mäsko zatiahne, vyberieme ho z woku do extra misky tak, aby nám v panvici zostala len šťava, ktorú pustilo. Ak používame ananás z plechovky, zlejeme z neho šťavu do extra pohára a len kúsky ananásu vložíme do woku a premiešame s výpekom, ktorý sme získali z mäska. Ananás osolíme, okoreníme, pridáme karí a dve polievkové lyžice šťavy z ananása. Túto zmes necháme na ohni pár minút, ananás natiahne všetky koreniny a vďaka cukru sa trochu skaramelizuje - pozor, aby sa nepripálil!

Do takto pripraveného ananásu pridáme 200 ml vody a necháme chvíľku povariť, nech nám ananás čo najviac zmäkne a po cca 5 minútach pridáme celé kokosové mlieko. Premiešame a necháme ďalších 5 minút na miernom ohni variť. Nakoľko používame sladkú ingredienciu, netreba sa báť soli. Jedlo má byť sladko-slané, takže je v poriadku, ak ho budete dosáľať viac.

Do omáčky postupne pridáme trochu masla na zjemnenie, takisto trochu smotany, ktorú necháme opäť minútku prevrieť. Medzičasom sme si na malé mesiačiky nakrájali cuketu, ktorú sme v miske nasolili a nechali cca 10 min. odstáť. Vodu, ktorú cuketa pustí, vylejeme, a takto scedenú cuketu pridáme do woku. Nakoľko bola nasolená a nakrájaná na tenšie plátky, je dostatočne mäkká a potrebuje max. minútku.

Zmes premiešame a nakoniec pridáme mäsko, ktoré sme si pripravili hneď na začiatku. Ochutnáme a v prípade potreby dosolíme, pridáme karí a čili. Na záver veľmi jemne zahustíme hladkou špaldovou múkou, ktorú sme si zmiešali s vodou a precedili, aby sme zamedzili tvorbe hrčiek. Premiešame, necháme ešte pol minútky prevariť.

Basmati ryža:

Do väčšieho hrnca dáme variť vodu, ktorú osolíme. Bas­mati ryžu cez sitko premyjeme, aby sme ju zbavili prípadných nečistôt a škrobu. Takto premytú ryžu vložíme do vriacej vody a varíme 7-8 minút. Scedíme a môžeme servírovať.