Mike Tyson šokuje fanúšikov: Ľutujem, že som toto svinstvo nepoznal skôr!

Bývalý majster sveta v ťažkej váhe opäť šokuje. Extravagantný boxer je vo svete známy okrem svojej kariéry aj tým, že doma choval tigra a vlastní konopnú farmu. Najnovšie prezradil, čo mu pomohlo poraziť Roya Jonesa.

Mike Tyson priznal, čo mu pomohlo k remíze v osemkolovom exhibičnom zápase, ktorý sa odohral v novembri pred dvomi rokmi v Kalifornii. Jeho súper Roy Jones nebol žiadny nováčik. Je držiteľom niekoľkých titulov majstra sveta v štyroch váhových kategóriách a svoju prvú medailu na Olympijských hrách získal už ako amatér. Jones je považovaný za jedného z najlepších boxerov všetkých čias a zároveň je jediný v histórii, ktorý začal kariéru v ľahkej strednej váhe a titul získal v ťažkej váhe. Tyson vedel, že to nebude jednoduché.

Jeden z najdrsnejších mužov planéty priznal, prečo necítil počas zápasu žiadne údery. Bol pod vplyvom lysohlávok. Informuje o tom portál Famous.cz. "Nepoužívam huby, aby som utiekol pred realitou. Pomáha mi to trénovať, pomáha mi to lepšie boxovať. Keď bojujem, necítim údery. Je to naozaj ako nejaká magická sračka. Videli ste, ako som bojoval proti Royovi. Bol som na hubách," hovorí Tyson otvorene v podcaste The Pivot.

"Bez nich by som nebojoval, zbláznil si sa? A mal som aj nejakú trávu. Prial by som si, aby som toto bral počas svojej kariéry. Som tak neskutočne naštvaný, že som o tomto svinstve nevedel skôr," povedal moderátorovi v podcaste. Zároveň priznal, že do psychedelických účinkov lysohlávok ho zasvätil Jake Paul, youtuber, ktorý tiež boxuje.

Lysohlávky obsahujú psychedelikum psilocybín, ktoré dokáže veľmi rýchlo a účinne tlmiť depresie a úzkosti. Jeho výhodou je, že nemá nežiaduce vedľajšie účinky na orgány a nie je toxický ani škodlivý. Nekontrolované užívanie lysohlávok ale môže spôsobiť, že sa človek zblázni, prípadne sa pokúsi o samovraždu.