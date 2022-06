Úprimné slová Sharon Stone o materstve: Pravdu priznala až po rokoch, strašné, čím si musela prejsť!

Herečka Sharon Stone sa stala matkou vďaka adopcii. Po rokoch vysvetlila, prečo si musela vybrať práve túto metódu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Herečka priznala, že prišla o deväť detí. Potratila pritom vždy na začiatku gravidity. V tomto prípade z medicínskeho hľadiska ešte nešlo o plod, čiže o dieťa. Šesťdesiatštyriročná herečka je matkou dvadsaťdvaročného Roana, sedemnásťročného Lairda a šestnásťročného Quinna. Synov si adoptovala.

„My, ako ženy, nemáme fórum, kde by sme mohli diskutovať o hĺbke tejto straty. Prišla som o deväť detí potratom. Nie je to žiadna maličkosť, fyzicky ani emocionálne. Napriek tomu sme nútené cítiť, že je to niečo, čo musíme niesť samy a tajne, s akýmsi pocitom zlyhania, namiesto toho, aby sme dostávali taký potrebný súcit, empatiu a uzdravenie, ktoré potrebujeme," napísala Sheron vo svojom príspevku na Instagrame.

"Ženské zdravie a pohoda, ktoré boli ponechané starostlivosti mužskej ideológie, sa stali prinajlepšom laxnými, v skutočnosti skôr ignorovanými a násilne utláčanými,“ kritizuje herečka. Na sociálnej sieti reagovala na nedávne priznanie americkej tanečníčky Petry Murgatroydovej, ktorá tento rok tiež prekonala potrat.