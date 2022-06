Charlie Sheen môže puknúť od zlosti: Ženy jeho života zarábajú na OnlyFans, matka sa inšpirovala dcérou!

Denise Richardsovej v posledných rokoch herectvo nevynáša. A pretože jej deti dospievajú, prestáva dostávať tučné alimenty od exmanžela Charlieho Sheena. Nechala sa však zlákať rýchlymi peniazmi a prihlásila sa na pornografický web OnlyFans.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

K zárobkovej aktivite ju inšpirovala najstaršia dcéra Sami, ktorá si profil na pornowebe založila len nedávno. Osemnásťročnú Sami má Denise práve so Sheenom, s ktorým má aj sedemnásťročnú Lolu. Denise je tiež matkou jedenásťročnej Eloise.

„Richardsová súhlasila s predajom erotického obsahu na platforme určenej iba pre dospelých len niekoľko týždňov po tom, čo si jej najstaršia dcéra tiež vytvorila profil a upozornila fanúšikov na Instagrame,“ píše denník New York Post.

Podľa amerických médií Denise na svojom profile píše: „Ahoj... Ja. Osobne odpovedám na všetky vaše komentáre a otázky a veľmi sa teším na interakciu s vami všetkými.“ Denise účtuje fanúšikom dvadsaťpäť dolárov za mesiac alebo 67,50 dolára za trojmesačné predplatné za sledovanie obsahu, ktorý je možné zatiaľ označiť ako sofporno. OnlyFans však umožňuje aj zdieľanie najtvrdšieho porna.

Richardsová pred pár dňami okomentovala na Instagrame účasť svojej dcéry Sami na OnlyFans: „Sami, vždy ťa budem podporovať a vždy ti budem kryť chrbát. Milujem ťa.“ Charlie Sheen, s ktorým sa Denise rozvádzala v zlom a súdila sa s ním o výživné, už prístup matky k dcére skritizoval.

„Má osemnásť rokov a žije so svojou matkou. To by sa pod mojou strechou nestalo. Neospravedlňujem to, ale pretože tomu nemôžem zabrániť, naliehal som na ňu, aby to udržala aspoň v elegantnej a kreatívnej rovine a neobetovala tomu svoju integritu,“ uviedol Sheen.