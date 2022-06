Helena Vondráčková oslavuje narodeniny! Na konte má neskutočnú kariéru, toto považuje za svoj najväčší úspech

Na svojom konte má za takmer 60-ročnú spevácku kariéru viac ako 60 vydaných LP platní, CD albumov a rôznych kompilácií. Česká spevácka diva Helena Vondráčková oslavuje 24. júna 75. narodeniny.

"Za najväčší úspech považujem to, že ešte po toľkých rokoch ľudia chodia na moje koncerty. To, že radi počúvajú moje nové albumy. To si myslím, čo sa týka profesie, je to najlepšie, čo človek môže mať a k tomu plné sály," vyznala sa Helena Vondráčková.

Narodila 24. júna 1947 v Prahe. Hru na klavíri sa začala učiť doma pod vedením otca, neskôr pribudol spev a absolvovala aj tanečnú školu. Počas svojej dlhoročnej kariéry mala jubilantka viacero vzorov: "Vzorom pre mňa bola vždy od počiatku Ella Fitzgerald, čo sa týka jazzovej muziky. Čo sa týka popu a muzikálu tak to bola Barbra Streisand. Dokonca som teraz pri narodeninovom koncerte dostala od nej osobné prianie k narodeninám, ktoré poslala spoločne s fotkou. Tak z toho som mala obrovskú radosť," prezradila.

Svoju spevácku dráhu odštartovala v roku 1964 víťazstvom v súťaži Hľadáme nové talenty, kde zaspievala pieseň Ten, koho ráda mám (The Man I Love). Nasledovalo pozvanie od dirigenta Josefa Vobrubu a s jeho Tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala 3. septembra 1964 prvú skladbu, americký tradicionál Red River Valley.

Hneď po maturite v júni 1965 sa stala členkou divadla Rokoko. Vďaka hitom Červená řeka zvíťazila v ankete Zlatý slávik za rok 1965. Vtedajší riaditeľ divadla Darek Vostřel ju angažoval spolu s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom, s ktorými v roku 1968 vytvorila popové trio Golden Kids.

V roku 1967 vystúpila prvýkrát v zahraničí na festivale Zlatý kohút v brazílskom Rio de Janeiro, kde spievala skladbu Karla Svobodu Vzdálený hlas.