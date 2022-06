Pohreb Fišera, ktorý dal hlas Vinnetouovi: Dojímavé slová partnerky! Herec sa už len trápil a chcel odísť

V obradnej sieni pražského krematória Motol sa v piatok ráno konala posledná rozlúčka s hercom a dabérom Stanislavom Fišerom.

Fišer sa preslávil najmä svojím hlasom, ktorý prepožičal napríklad náčelníkovi Apačov Vinnetouovi, o to tragickejší bol jeho koniec. V posledných rokoch herec trpel rakovinou, ktorá ho obrala práve o hlas, ktorý ho živil. Zomrel 11. júna vo veku 90 rokov.

Na poslednú rozlúčku s Fišerom prišlo množstvo českých osobností. "Nebol len Vinnetuom, nadaboval strašne veľa rolí. Boli sme kamaráti,“ povedala pre český Blesk herečka Libuše Švormová.

Fišerova životná partnerka Antonia Hemerková, ktorá ho do poslednej chvíle držala za ruku, nesmela na pohrebe chýbať. „Veľmi ma to bolí a nie som ešte schopná slova. Viem, že Standa už chcel odísť. Veď už nechodil, zle videl, počul aj prehĺtal, ale viete, je to veľká bolesť,“ povedala Antonia.