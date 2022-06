Na toto sa tak skoro nezabudne! Dua Lipa si podmanila Lovestream: Takto rozpálila 20 000 fanúšikov

Bola to poriadna šou! Uplynulý víkend patril veľkolepému hudobnému festivalu Lovestream, ktorý sa konal na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Počas troch dní sa predstavili mnohé slovenské, ale aj zahraničné kapely ako Zara Larsson, Lost Frequencies či záverečná čerešnička - legendárni Red Hot Chili Peppers.

Jedným z najočakávanejších bol však koncert britskej popovej hviezdy Dua Lipa, ktorý odpálila v sobotu večer. Všetkým fanúšikom pripravila nablýskaný hudobný aj vizuálny zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnú!

Dua Lipa pricestovala do Bratislavy v piatok súkromným lietadlom. Odvtedy ju fanúšikovia mohli stretnúť v hlavnom meste. Jej prvé kroky smerovali na štadión Slovana, kde absolvovala zvukovú skúšku. Práve tam ju zastihol aj Nový Čas. Potom si to namierila do hotela a zverejnila zábery, na ktorých sa so slúchadlami na ušiach koncentruje na večernú šou. A bola to skutočne poriadna jazda v štýle, ako sa na hviezdu jej formátu patrí.

Nechýbali tanečníci, laserová šou a konfety. To všetko, samozrejme, okorenené jej najväčšími hitmi ako Don’t Start Now či One Kiss. Pri svojom historicky prvom koncerte na Slovensku Dua Lipa rozpálila a roztancovala viac ako 20-tisíc fanúšikov. Druhým a absolútnym vyvrcholením festivalu bol včerajší koncert americkej rockovej klasiky Red Hot Chili Peppers.