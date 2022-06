Zdena Studenková s divadlom precestuje celé Slovensko: Jej slová o mestách na východe vás prekvapia

Zdena Studenková (68) nikdy nemala núdzu o herecké príležitosti.

Na sklonku minulého roka herečka odpremiérovala v Bratislave s kolegami Zuzanou Fialovou (48) a Romanom Poláčikom (33) komédiu Donalda Churchilla Zahráte mi manžela? alebo Maliar izieb. Ide o klasický ľúbostný trojuholník, keď pár, pristihnutý pri obojstrannej manželskej nevere, čelí pomste ohrdnutej manželky. Aktuálne sa predstavenie rozbieha po slovenských mestách, tak­že herci zabavia aj divákov v najvzdialenejších kútoch krajiny.

Keď nepríde divák do divadla, príde divadlo za divákom. Po dvoch pandemických rokoch, keď boli divadelné scény zam­knuté doslova na tri zámky, divadlá postupne opäť ožívajú. Aj tie „kočovné“, ktoré ponúkajú predstavenia v kultúrnych domoch či iných kultúrnych stánkoch. V najbližších dňoch to bude predstavenie Zahráte mi manžela? alebo Maliar izieb, ktoré sa v druhej polovici júna rozbehne do Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a do Svitu.

„Ľudia zažívajú veľa smútku a veľa osobných tragédií. Je dôležité, aby sme ponúkli divákom predstavenie, kde sa uvoľnia, kde zabudnú na každodenné problémy,“ hovorí predstaviteľka Mercie Zdena Studenková, ktorá sa teší, že po dlhej dobe sa divadlo dalo do pohybu. „Pandémia sa odrazila na aktuálnej návštevnosti, ľudia mali obavy kupovať si lístky do divadla, pretože nemali istotu, či sa pre opatrenia predstavenie odohrá.“

Herečku mrzí, že divácky záujem je menší než kedysi. „Už to nie je, ako bývalo. Postupne záujem opadol, cítiť to najmä v mestách na východe. Po 16.00 je tam už všetko zatvorené, akoby už deň skončil. Je to hrozný trend! Čím menej budeme hosťovať mimo hlavného mesta, tým to bude asi ošemetnejšie,“ myslí si herečka. „Pravdou však je, že tí diváci, ktorí prídu na predstavenie, sú šťastní, vrúcni a veľmi sa tešia, že kultúra ešte žije.“