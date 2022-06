Anglická megahviezda ovládla Lovestream: Dua Lipa sa predviedla vo veľkom štýle! Ohúrila už príchodom

V piatok odštartovala na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave naša najväčšia hudobná udalosť roka. Prvý deň ovládli Lovestream slovenské a české kapely.

Sobotný večer patril najväčšej speváckej popovej hviezde svetového formátu, na ktorú sa jej fanúšikovia nesmierne tešili. Dua Lipa predviedla nablýskanú šou, na ktorú sa pred koncertom poctivo pripravila, aby svojim fanúšikom dopriala ten najlepší zážitok. Odozva bola neskutočná!

Dua Lipa priletela do Bratislavy súkromným lietadlom. Anglická speváčka prišla na Slovensko vo veľkom štýle, ako sa na hviezdu jej formátu patrí. „V piatok priletela na bratislavské letisko súkromným lietadlom,“ povedal spoluorganizátor a PR manažér festivalu Lovestream Ján Kakaščík pre markiza.sk.

Odvtedy ju fanúšikovia mohli stretnúť v hlavnom meste. Jej kroky hneď viedli na štadión Slovana Bratislava kvôli zvukovej skúške, a práve tam ju zastihol aj Nový Čas. Potom si to nasmerovala do hotela a zverejnila zábery, na ktorých so slúchadlami na ušiach leží v posteli a koncentruje sa na večernú šou.

Dua Lipa

V roku 2018 bola ako prvá umelkyňa päťkrát nominovaná na Brit Awards a odniesla si dve hlavné ceny. Získala Grammy.