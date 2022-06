Johnny Depp si víťazný verdikt súdu vypočuť neprišiel: Neuveríte, kde sa vtedy nachádzal!

Pre obyčajného človeka by išlo o najdôležitejší deň v živote. Davmi obľúbený herec Johnny Depp sa však v deň vynesenia rozsudku tváril, akoby sa nič nestalo. Uznajte sami.

Ako uvádza portál Mirror, porota v súdnom spore medzi Deppom a jeho bývalou manželkou Amber Heardovou v stredu uznala herečku vinnú z ohovárania jej bývalého manžela a zároveň čiastočne uznala jej protisťažnosť týkajúcu sa vyjadrenia Deppovho právnika. Hviezde Pirátov z Karibiku bude musieť jeho bývalá manželka zaplatiť odškodné 8 miliónov libier a ďalšie 4 milióny libier ako represívne odškodné. Spolu to je 12 miliónov libier, čo je v prepočte viac ako 14 miliónov eur.

Proces bol vysielaný naživo a keďže Depp bol v Spojenom kráľovstve, na súd sa nedostavil. Zaujímavé je, že len niekoľko minút pred vynesením rozsudku sedel v pube v newcastleskej Bridge Tavern. Herec bol oblečený v baseballovej čiapke, slnečných okuliaroch, károvanom kabáte a popíjal miestne pivo. Pred verdiktom si doprial tradičné britské jedlo vyprážanú rybu a hranolky.

Manažérka krčmy Bridge Tavern povedala, že tomu nemohla uveriť, keď Depp vošiel do baru. „Bol to ten najkrajší chlap, akého som v živote stretla a ku každému bol veľmi zdvorilý a priateľský. Bezpochyby je to najslávnejší človek, akého sme tu kedy mali. Kvôli súdnemu sporu je momentálne asi najznámejším mužom na svete,“ povedala na jeho adresu manažérka, ktorá dodala, že odišiel tesne pred rozsudkom. Povedala, že po celý čas bol okolo pubu dav ľudí a telefón neustále zvonil, pretože sa jeho fanúšikovia pýtali, či tam stále je. Takto slávny herec odchádzal z pubu pred vynesením rozsudku.

🔔 | Johnny Depp leaving the Bridge Tavern pub in Newcastle. pic.twitter.com/KDz26gxV9I — LADbible (@ladbible) June 1, 2022

Keď sa dozvedel, že na súde vyhral, presunul sa do ďalšej krčmy, kde to aj patrične oslávil.