Prekvapenie v šoubiznise: Slovenská speváčka celých 9 mesiacov tajila tehotenstvo! Už je z nej mamina

Tajila to celých 9 mesiacov! Lenka Rakar (40) známa i ako Lera porodila svoje prvé dieťatko.

Napriek tomu, že sa blondínka zúčastnila mnohých spoločenských akcií a natočila niekoľko videoklipov, nik si jej tehotenské bruško nevšimol.prezradila novopečená mamička pre Topky

„Bola to veľká sranda, no zároveň neskutočná výzva, aby ste toto celé utajili. Už dlhodobo som mala naplánovaných mnoho akcií, rozhovorov a najmä nakrúcania videoklipov, ktoré sme pre situáciu okolo koronavírusu nechceli zrušiť, keďže sme sa potešili, že umelecký svet začal opäť trošku žiť. A tak sme museli poriadne kamuflovať. Ku koncu tehotenstva som si už hovorila, že nie je možné, aby sa nám to podarilo utajiť, ale predsa sa podarilo,” dodala speváčka s úsmevom. Blondínka sa tehotenstvo podľa jej slov snažila tajiť najmä kvôli obavám z komplikácii, ktoré by sa jej ako prvorodičke mohli prihodiť.

