Hviezda reality show Khloe Kardashian je pohoršená: Po týchto fámach nenachádzala slov!

37-ročná hviezda Khloe Kardashian bola v priebehu rokov pod drobnohľadom kvôli plastickým operáciám, ktoré mala údajne absolvovať. Khloe prehovorila o fáme, po ktorej ostala bez slov.

Khloe Kardashian sa vyjadrila k urputnej kritike, ktorej čelí v súvislosti so svojím vzhľadom, aj ku klebetám, že má 12 operácií tváre. 37-ročná reality hviezda priznala, že bola trýznená internetovými trolmi. Počas vystúpenia v podcaste Not Skinny But Not Fat s Amandou Hirsch blondínka opäť potvrdila, že má za sebou len jednu plastickú operáciu. Tou je plastika nosa.

Kardashianka sa vyjadrila, že jej to neprekáža, skôr ju to uráža. Nechápe, z akého dôvodu si to ľudia myslia. Hviezda bola obvinená aj z toho, že sa drasticky zmenila roky po tom, čo schudla viac ako 13 kilogramov. Za úbytok váhy vraj vďačí každodennému tréningu.

Svojou plastickou operáciu nosa sa Khloe netají, chce vraj len pochopiť, prečo sa klebety šíria. Taktiež dodala, že spomedzi jej sestier Kim, Kourtney, Kylie či Kendall ľudia vždy najviac riešili práve jej vzhľad. Ľudia buď porovnávajú to, ako vyzerala v minulosti a teraz, alebo porovnávajú jej vzhľad s jej sestrami.

Čo sa týka ďalších potenciálnych operácií, prezradila, že žiadne tak skoro nechystá a teraz je spokojná s tým, ako vyzerá. Ako uvádza portál Daily Star, Khloe videli v piatok v Taliansku v priliehavých šatách s leopardím vzorom, keď sa zúčastnila svadby svojej sestry Kourtney a bubeníka skupiny Blink 182 Travisa Barkera.