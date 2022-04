Slávny textár Kamil Peteraj sa udržiava v dobrej kondícii: Mozog si cibrím každý deň

Slovenský básnik a textár Kamil Peteraj (76) patrí k našim národným pokladom.

Jeden z našich najúspešnejších textárov, Kamil Peteraj, si vďaka svojej práci udržuje mozog v dobrej kondícii, čo by mu mohol nejeden mladší ročník závidieť. „Mal som to šťastie, že keď som chodil do hudobnej školy, tak som mal jedného pedagóga, ktorý mi vybudoval pamäť. Od štvrtého - piateho ročníka som musel mať všetko nacvičené na husle tak, že som si to musel zapamätať a hrať to už potom bez nôt,“ zaspomínal si textár, ktorý svoju pamäť berie ako obrovský dar.

„Dvakrát si to vypočujem a viem to naspamäť. Pre mňa ako pre textára je to výhoda. Ja si pamäť cibrím tak, že doteraz nemám žiaden notes alebo poznámkový blok, do ktorého by som si písal stretnutia,“ prezradil Peteraj, ktorý odhalil tajný recept na fit mozog „Snažím sa zapamätať si stretnutia. A to mám dosť veľa stretnutí. To ma udržuje v kondícii. Raz dvakrát som meškal na stretnutie a to len preto, lebo som si to veľmi pripomínal. Takže paradoxne mi to vypadlo,“ prezradil autor mnohých hitov.

Peteraj sa drží pevných pravidiel:„Keď niekto mešká vždy dostane dve šance. Tretiu už nedostane, ja som stará škola,“ prezrádza čiperný pán, ktorý je známy svojou dochvíľnosťou a na záver rozhovoru

už len vtipne poznamenal: „Vždy som tvrdil, že firma Omega si podľa mňa nastavuje presný čas.“

Peterajove slávne texty piesní

Medulienka – Pavol Hammel & Prúdy

Balada o poľných vtákoch – Miro Žbirka

Vyznanie – Marika Gombitová

Dievčatá – Modus

V slepých uličkách – Miro Žbirka & Marika Gombitová

Čo bolí, to prebolí – Miro Žbirka & Martha

Modlitba lásky – Robo Grigorov & Midi

Nespálme to krásne v nás – Miro Žbirka & Marika

Gombitová

Atlantída – Miro Žbirka

Úsmev – Modus

Koloseum – Marika Gombitová

Láska ´91 – Marcel Palonder