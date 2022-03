Farmár Jožko zo Svadby na prvý pohľad je v balíku: Splnený sen za vyše 250-tisíc €

Ženích Jožko (32) sa snaží nájsť v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad spriaznenú dušu. Šou ho spojila svadobnými obrúčkami s nevestou Janku (27), s ktorou tvoria sympatický pár. Zakopnutia sú aj u nich na dennom poriadku.

Aj keď je Jožko pre svoju nevestu niekedy neomalený, jeho dobré srdce mu nemožno uprieť. Je veľmi pracovitý, a to mu prináša aj veľa „ovocia“ vo forme splnených snov. Jedným z nich je aj stroj, z ktorého ceny sa nejednému smrteľníkovi zakrúti hlava.

Ženích zo šou Svadba na prvý pohľad Jožko si vyhodil z kopýtka. V markizáckej šou si našiel manželku Janku, s ktorou sa snažia budovať na obrazovkách spoločný život. Nie je to však jeho jediná láska. Tou druhou je farmárčenie, ktoré sa stalo jeho srdcovou záležitosťou. Preto niet divu, že sa viac ako novej žene potešil kúpe nového traktora, za ktorý vysolil hotový poklad. Jeho cena sa totiž pohybuje v hodnote až okolo 250 000 eur. Pracovitý Jožko si tak kúpil stroj v hodnote nehnuteľnosti. Bežná slovenská rodina by si za to mohla zaobstarať dom alebo byt.

„Je to stroj v najvyššej výbave a má aj GPS navigáciu. Veľa mužov sníva o Ferrari či Porsche. Keď som sa na ňom odviezol, vedel som, že ho chcem mať. Cesta za jeho kúpou však nebola jednoduchá, bol drahý. Nakoniec sa mi splnil veľký sen, pretože je to pre mňa viac ako akékoľvek luxusné auto. Auto na traktor nezarobí, ale opačne to fungovať môže,“ prezradil Jožko, ktorý má na tieto stroje slabosť. „Odmalička sú traktory mojou srdcovkou. Od detstva som zbieral modely traktorov viac ako modely autíčok. Dokonca mám dodnes vo svojom byte vystavené modely rôznych strojov,“ prezradil pracovitý farmár, ktorý dúfa, že sa na neho šťastie usmeje aj v láske.