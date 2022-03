Twiinsky vylihujú na prvej exotickej dovolenke s dcérkami: Babinec na pláži

Spevácke duo Twiins na spoločných cestách. Veronika (35) a Daniela (35) Nízlové majú medzi sebou sesterské puto, ktoré by im mohol hocikto závidieť.

Niet teda divu, že spolu trávia veľa času nielen doma v jednej domácnosti s rodičmi v Hronskom Beňadiku, ale aj na dovolenkách v zahraničí. Ten najnovší výlet má však oveľa sladšiu príchuť. Speváčky, z ktorých sa stali slobodné mamičky, teraz zbalili aj svoje ratolesti, Daniela Lindu (2), Veronika Neu (4 mes.), a odleteli dovolenkovať do slnečného Dubaja.

Twiinsky si užívajú krásne pláže Dubaja ako babinec, spoločnosť im robí aj ich mama Veronika. Zdá sa, že dievčatám mužská spoločnosť vôbec nechýba a venujú sa hlavne svojim dvom krásnym dcéram. Vysmiate od ucha k uchu tak posielajú z Dubaja jeden sexi záber za druhým. „Konečne oddych v teplučku,“ teší sa Daniela zo slnečných lúčov. Nahodené v bikinách pod horúcim slnkom si tak vychutnávajú dni plné zábavy a slastného ničnerobenia.

Pre Veroniku, ktorá sa stala mamou len nedávno, je to tak prvá dovolenka s malou dcérkou Neou, ktorá má len 4 mesiace. „Západ slnka v Dubaji. Takto pred rokom si tu so mnou bola ako malá fazuľka a dnes sme tu spolu,“ napísala Veronika k fotke s dcérou v náručí. Twiin­sky sú neodmysliteľnou súčasťou slovenského šoubiznisu vyše dvadsiatich rokov. Z pracovnej stránky sa im neustále darí, to sa však nedá povedať o ich súkromnom živote, v ktorom to nemala ani jedna z nich ľahké.

Daniela si prešla zložitým obdobím len pár mesiacov po narodení dcérky Lindy, keď ju opustil futbalista Stanislav Lobotka a inak to osud nepripravil ani pre jej dvojičku Veroniku. Tá sa stala čerstvou mamičkou len pred pár mesiacmi a identita otca sa odhalila až o pár týždňov na to. Aj keď sa k malej Nei herec Matúš Kolárovský napokon priznal, spoločná dovolenka s babami u neho, zdá sa, nepripadala do úvahy. Baby si tak užívajú Dubaj bez mužskej spoločnosti.