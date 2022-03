V kine sa hemžili myši! A nie hocijaké, kúzelné: Nasajte magickú atmosféru z premiéry nádhernej rozprávky

V utorok panovala v hlavnom meste magická nálada. Návštevníci bratislavského kina sa na chvíľu v mysli preniesli do kúzelného prostredia a na svet sa pozerali cez malé, myšacie očká. Konala sa premiéra rozprávky Myši patria do neba z dielne Jana Bubeníčka a Denisy Grimmovej.

Nový Čas si jedinečnú premiéru nenechal ujsť a fotoaparátom zaznamenal dianie na veľkolepom uvítaní filmu. Nasať atmosféru môžete cez snímky, ktoré nájdete v galérii.

Veľkolepá premiéra odštartovala rozprávke nádejnú cestu filmovým svetom. Vo filme účinkovali skúsení slovenskí herci, ktorých smeZuzka Vačková a Peter Makranský sa dokonca so svojimi zvieracími kolegami odfotili!

Zvieracím postavičkám okrem Zuzky Vačkovej a Petra Makranského hlas prepožičali Zuzana Šebová, Daniel Fischer, Richard Stanke, Marián Labuda, Patrik Vyskočil, Peter Makranský, Dušan Szabo, Martin Mňahončák, Gabriela Dzuríková, Dušan Kaprálik, Miroslav Trnavský, Michaela Kapráliková, Michaela Šáleková, Ľubo Kostelný, Miroslava Drínová, Milan Bahúľ, Peter Krajčovič, Petra Lángová, Barbora Chlebcová, Barbara Kelíšková, Roman Ferienčík, Linda Zemánková, Dagmar Sanitrová, Ján Greššo a Ivo Gogál.

Animák očarí každú detskú dušu, no dobrodružný príbeh pobaví i rodičov. Malá myška Šupito, ktorá sa bojí aj vlastného tieňa, všetkých naokolo presviedča o tom, že je najodvážnejšou na celom svete! Šupito chce svoju bojazlivú povahu zmeniť, chce byť ako jej otec. Ten riskoval vlastný život a sám sa postavil desivému lišiakovi. Taká chce byť! Príbeh sa však uberie smerom, ktorý by ste možno nečakali! Rozprávku Myši patria do neba si na plátnach kín môžete pozrieť už od 17. marca.