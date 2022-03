Drsné odhalenie temnej stránky tanečníka z Let's Dance! Kráska nevie rozchod prekusnúť, rázna odveta!

Rozhodla sa povedať svoje! Vilém Šír, profesionálny tanečník z markizáckej ligotavej šou Let's Dance, oznámil fanúšikom rozchod so sexi modelkou, Nikol Treterovou. Zatiaľ, čo on jej v Instagramovom príspevku ďakoval, ona už toľko pekných slov na krásavca nenašla!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nikol sa s Vilémom spoznala v markizáckej reality šou Love Island. Zaľúbenci si získali miesto v srdciach fanúšikov, ktorí ich sledovali dlhé týždne aj po skončení šou. Vilém v utorok večer na sociálnej sieti oznámil rozchod s krásnou Nikol.priznal v príspevku. Neprešla dlhá doba a o rozchode sa vyrozprávala aj modelka.

"V Love Islande to bolo všetko strašne krásne, ale tá pravá skúška je, keď prídete domov a dostanete do ruky mobil. Ktorou sme my, respektíve Valda, ňou neprešiel," Nikol naznačuje prvotné problémy romantického vzťahu. Podľa jej slov sympaťák Vilém začal po skončení Love Islandu tvrdiť, že spolu tvorili pár iba naoko a že celá láska bola len veľká šou! A to pre zaľúbenú Nikol muselo byť poriadne sústo.

hovorí smutne blondínka. Nikol sa nestihla spamätať zo slov tanečníka a prichádza ďalšia nepríjemná novina!pri rozprávaní sa kráske zlomí hlas a slzy drží na krajíčku. Nicol vyzýva sledovateľky, aby jej podobné správy už viac neposielali.Nuž, takto si asi modelka veľkú lásku z reality šou nepredstavovala.