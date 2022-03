Šok pre český šoubiznis: Stabilný pár sa po 18 rokoch rozchádza! Oznámil jej to bezcitne, mailom

Česká herecká legenda, Veronika Žilková a politik Martin Stropnický sú pred rozvodom. Stropnický, súčasný veľvyslanec českej republiky v Izraeli, to svojej dlhoročnej manželke oznámil naozaj bezcitne. Cez mail! Nuž, je moderná doba, nikto mu v tom nemohol zabrániť.

V roku 2018 Žilková zahodila svoj umelecký život za hlavu a odsťahovala sa s manželom a dcérou Kordulou do horúceho Izraela. Stropnický tam v tej dobe nastúpil na post veľvyslanca. Na jar 2020, sa však Veronika na naliehanie chorej matky vrátila späť do Česka. Odvtedy už manželia spolu nežili, len sa navštevovali. To mohlo ich vzťah boľavo poznamenať.

Len pred 2 týždňami sa manželia aj s dcérou Kordulou stretli v Dubaji. Pozval ich tam sám Stropnický. Po horúcej, exotickej dovolenke však prišiel studený šok. Veronike sa život obrátil naruby. Stropnický jedným ťuknutím do klávesnice zlomil Veronike srdce. "V maili sa písalo, že už ma nemiluje, a že sa mi ospravedlňuje," priznala Žilková pre Blesk.

Takto jednoducho, ťahom ruky, sa končí ich takmer 20 ročná spoločná cesta. Veru, nemali to v živote jednoduché. Synček, Melichar, ktorý sa im narodil ešte v roku 2007, sa narodil s vrodenou vadou a dožil sa len 198 dní. O pár rokov neskôr, keď Stropnický pôsobil ako minister obrany ich domom otriasol buchot. Anarchista na ich dom hodil zápalnú fľašu.

Nuž, veľká láska sa končí a zdá sa, že Žilkovej na ich turbulentný spoločný život zostali len spomienky.