Z celebrity opravár ciest? Slávny spevák sa chopil lopaty: Moje Ferrari po tejto ceste neprejde!

Mikrofón vymenil za lopatu! Jeho majetok sa odhaduje na 275 miliónov eur.

Napriek tomu si Rod Stewart (77) vyhrnul rukávy a osobne sa pustil do opravy cesty, ktorú si úrady celé veky nevšímali.Slávnemu anglickému spevákovi došla trpezlivosť. Vidiecku cestu pri jeho dome v Harlowe v Essexe sa nikto neunúval opraviť. Podľa slov Roda Stewarta sa na výtlkoch poškodilo už viacero áut vrátane sanitky a on so svojím Ferrari po nej vôbec neprejde. A tak zorganizoval partiu kamošov, dodávku so štrkom a začali výtlky zasypávať sami.