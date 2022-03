Hádky hodila za hlavu! Sexi Lela urobila rázne rozhodnutie, Karlosa sa už nezbaví

Lela Ceterová, extravagantná partnerka zápasníka Karlosa Vémolu, šokovala fanúšikov a snáď i samotného Karlosa!

Zdalo sa, že prominentný párik stojí na prahu rozchodu, no to, čo teraz spravila zamilovaná Lela, dokazuje pravý opak! Prsnatá blondínka si nechala tvár svojej lásky, Karlosa, navždy zvečniť na koži. Hlavu zápasníka si dala vytetovať na predlaktie! A to nie je všetko.

Okrem Karlosa, jej bude sexi telo zdobiť i iné tetovanie, nápis "Rocky", ktorým odkazuje na ich synčeka. Meno dozaista predurčuje chlapca k úspechom, ktoré zožal jeho otec. Na nové tetovania reaguje i samotný Karlos, ktorý pod príspevok partnerke odkázal: "Máš to naozaj krásne, a ak si mi tým chcela urobiť radosť, tak sa ti to podarilo. Milujuem ťa!" romanticky píše bojovník.