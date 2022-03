Jeden z najvtipnejších momentov v histórii šou 2 na 1: Uf, toto spackali, skončilo to fiaskom!

Tentoraz to nevyšlo! V obľúbenej šou Dana Dangla (47) a Adely Vinczeovej (41) je o zábavu vždy dobre postarané, ale teraz im ich „pomocník“, herec Martin Huba (78), zavaril.

Skrytá kamera, ktorú nakrúcali s Vladom Kobielskym (46) ako ďalším „pánom na holenie“, sa skončila neželaným výsledkom. Spackaná scénka z bufetu moderátorov Adelu a Dana poriadne zaskočila. Toto sa v ich šou totiž ešte nikdy nestalo!

V ďalšej epizóde zábavnej šou 2 na 1 s Adelou Vinczeovou a Danom Danglom poodhalí svoje súkromie herec Vladimír Kobielsky, ktorý sa na sebe aj excelentne zasmeje. Natočili s ním totiž skrytú kameru, kde ho chceli nachytať, ale nepodarilo sa im ho prekabátiť.

Na pomoc si tentoraz Adela s Danom povolali excelentného herca Martina Hubu, ktorý mal Vlada dobehnúť. Prešibaný Kobielsky však po chvíli odhalil, že herecký kolega a jeho pedagóg Huba na neho šije búdu.

Seriálového otecka odchytil v bufete a hral, že je naňho naštvaný: „Nie je to veselá chvíľa, čo ti chcem povedať. Odpusť. Vraj ma veľmi rád predvádzaš. Som vo veku. Mám určitý status. Že som taký debil, že sa ma neustále skúšaš zrelativizovať a spopularizovať svojimi gestami. Si vyprosím, aby si ma ďalej týmto spôsobom popularizoval,“ pustí sa legenda do zmäteného Kobielskeho. Ten to však Hubovi nezožral a len sa smial.

Že táto skrytá kamera vypálila neštandardne, priznali i moderátori: „Pán Huba zvládol skrytú kameru tak, ako to situácia umožňovala, a napokon z toho celého vznikol jeden z najžiarivejších momentov v histórii 2 na 1. Myslím si, že pán Huba nebol na kamere sám za seba taký zábavný, ako keď prišiel medzi nás.

Naozaj sme sa mimoriadne zabávali, a preto si myslím, že skrytá kamera vyšla. Síce inak, ale vyšla a celá táto brána sa pre mňa osobne zmenila na jeden záchvat smiechu,“ zhodnotila Adela. Dano len doplnil: „Podcenili sme ich kamarátstvo.“